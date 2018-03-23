Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bank of America выплатит штату Нью-Йорк $42 млн

Экономика и бизнес
23 марта, 20:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Штат, в свою очередь, прекратит расследование, инициированное в связи со вскрывшимися нарушениями, допускавшимися банком при проведении электронных торгов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Финансовый конгломерат Bank of America согласился выплатить властям штата Нью-Йорк $42 млн в обмен на прекращение расследования, инициированного в связи со вскрывшимися нарушениями, допускавшимися банком при проведении электронных торгов. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как заявил генпрокурор штата Эрик Шнайдерман, данная сумма станет крупнейшей из всех, которые когда-либо были выплачены в США в связи с нарушениями при операциях на электронных торговых площадках.

По данным следствия, нынешнее инвестиционное подразделение Bank of America - Merrill Lynch - в 2008 году заключило тайное соглашение с рядом компаний, включая Madoff Securities и Citadel Securities, которые занимаются проведением операций через электронные биржи. В течение пяти лет, вплоть до 2013 года, Merrill Lynch предоставляла указанным фирмам право проводить торговые операции клиентов банка без ведома последних, что является нарушением. Как указали в генпрокуратуре, всего за этот срок Merrill Lynch позволила компаниям, с которыми у нее был заключен тайный договор, провести более 16 млн операций по купле или продаже в общей сложности более 4 млрд акций, торгующихся на электронных биржах.

Как заявил представитель Bank of America Билл Холлдин, у банка не было намерения вводить в заблуждение своих клиентов и скрывать от них информацию. По его словам, в данном случае речь шла о проблемах в области коммуникации с клиентами, и банк обратил на это внимание еще в 2013 году, решив вопрос.

Bank of America - американский финансовый конгломерат, являющийся крупнейшим банковским холдингом в США по числу активов. Помимо США банк имеет представительства в десятках других стран мира. Оборот конгломерата со штаб-квартирой в американском Шарлотте (штат Северная Каролина) за прошлый год составил более $87 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
3
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Мединский: "Студия театрального искусства" Женовача может стать филиалом МХТ
7
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама