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Россельхознадзор подозревает Белоруссию в реэкспорте пекинской капусты

Экономика и бизнес
23 марта, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Проанализировав статистические данные, ведомство пришло к выводу, что белорусские производители не имеют возможности за год нарастить объем выращиваемой пекинской капусты в шесть раз

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор подозревает Белоруссию в реэкспорте пекинской капусты, объемы поставок которой выросли в шесть раз в 2018 году, говорится на сайте надзорного ведомства.

"За прошедший период 2018 года Службой зафиксирован ввоз 359 партий указанной продукции, что составляет порядка 6029,2 тонны. Необходимо отметить, что за такой же период 2017 года был произведен ввоз 59 партий общим весом 939,1 тонны", - говорится в сообщении.

Проанализировав статистические данные, Россельхознадзор пришел к выводу, что белорусские производители не имеют возможности за год нарастить объем выращиваемой пекинской капусты в шесть раз. "Исходя из чего можно предположить, что под видом белорусской растениеводческой продукции на территорию России поставляется продукция из третьих стран", - сообщает Россельхознадзор.

Ведомство заявляет, что данная ситуация вызывает недоверие к системе фитосанитарного контроля, осуществляемого белорусской стороной, и дискредитирует Белоруссию как надежного торгового партнера.

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