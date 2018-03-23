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Трамп подписал федеральный бюджет США на 2018 год

Экономика и бизнес
23 марта, 20:44 дата обновления: 23 марта, 20:59 UTC+3

В бюджете заложено крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов - до $700 млрд

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что подписал проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября), несмотря на отсутствие в нем положений об иммиграционной реформе и $25 млрд на постройку стены на границе с Мексикой.

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"В связи с тем, что это вопрос национальной безопасности, я подписал этот законопроект о бюджете", - сказал он во время церемонии в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал CNN. При этом американский лидер подчеркнул, что многое в тексте ему не нравится.

"Но я сказал Конгрессу, что я больше не подпишу подобный законопроект снова. Я не сделаю этого опять. Никто его не читал, ему всего лишь несколько часов", - добавил Трамп.

В бюджете заложено крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов - до $700 млрд. При этом сам Трамп в своем Twitter в пятницу предупредил, что рассматривает возможность ветирования документа, так как он не предполагает выделения $25 млрд на строительство барьера на границе с Мексикой, а также мер по защите иммигрантов, ввезенных в США родителями-нелегалами в несовершеннолетнем возрасте.

Сенат Конгресса США принял закон о бюджете уже в ночь на пятницу. Если бы Трамп не подписал его, то в полночь (07:00 24 марта мск) у госучреждений США не осталось бы средств для продолжения работы.

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