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РЖД отвергли обвинение ФАС в навязывании услуг по информационному обслуживанию

Экономика и бизнес
23 марта, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее ведомство выдало компании предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства, которое последовало в ответ на жалобу коммерческой организации

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. РЖД отрицают навязывание услуг по информационному обслуживанию, в котором их обвиняет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщил ТАСС представитель РЖД.

Представитель компании пояснил, что речь идет о договоре на комплексное информационное обслуживание клиента в части допуска на железнодорожные пути общего пользования специального подвижного состава.

"В соответствии с приказом Минтранса России от 1 сентября 2016 года №257 на ОАО "РЖД" была возложена ответственность за допуск на пути общего пользования подвижного состава, отвечающего требованиям безопасности, и для этого компанией было создано абсолютно новое программное обеспечение, позволяющее осуществлять требуемый контроль и автоматизировать по единым правилам взаимодействие с владельцами подвижного состава с учетом новых требований Минтранса России к технологии управления специальным подвижным составом", - сообщил представитель РЖД.

Он также подчеркнул, что "стоимость сопровождения системы едина для всех клиентов ОАО "РЖД", и "речи об ущемлении интересов конкретной компании и навязывании услуг не идет".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 21 марта выдала РЖД предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства, которое последовало в ответ на жалобу коммерческой организации. Компания обвинила монополиста в навязывании невыгодных условий договора об электронном обмене данными и комплексном информационном обслуживании.

Согласно предупреждению ФАС, РЖД должны до 17 апреля 2018 года заключить с организацией, которой были навязаны невыгодные условия, договор или дополнительное соглашение к договору на взаимовыгодных для сторон условиях. Кроме того, ФАС обязала РЖД разработать новый подход к определению стоимости комплексного информационного обслуживания различных групп потребителей.

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