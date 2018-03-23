Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: споры Вашингтона и Пекина кончатся тем, что КНР будет справедливо относиться к США

Экономика и бизнес
23 марта, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, марта. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов отметил, что многие годы у Китая была полная свобода действий, теперь это не так

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Торгово-экономические споры Вашингтона и Пекина завершатся тем, что Китай станет справедливо относиться к США. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Китай закончит тем, что будет относиться к нам справедливым образом. Многие годы у него была [в двусторонней торговле с США] полная свобода действий. Теперь он полной свободы действий не имеет", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме на церемонии подписания федерального бюджета США на 2018 финансовый год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
3
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама