Трамп: споры Вашингтона и Пекина кончатся тем, что КНР будет справедливо относиться к США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Торгово-экономические споры Вашингтона и Пекина завершатся тем, что Китай станет справедливо относиться к США. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Китай закончит тем, что будет относиться к нам справедливым образом. Многие годы у него была [в двусторонней торговле с США] полная свобода действий. Теперь он полной свободы действий не имеет", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме на церемонии подписания федерального бюджета США на 2018 финансовый год.