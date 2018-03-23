ЦБ РФ снял с УК ФКБС функции временной администрации Бинбанка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России снял с управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функции временной администрации в Бинбанке в связи с формированием органов управления банка. Об этом говорится в приказе регулятора за подписью первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

"В связи с формированием органов управления банка ПАО "Бинбанк" приказываю прекратить с 23 марта 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению банком ПАО "Бинбанк", возложенных на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Банк России с 15 марта возложил функции временной администрации по управлению банком "Траст" и Рост-банком на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) для обеспечения "бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств". Регулятор также утвердил планы участия этих банков в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Банк России в сентябре объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанка через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В Бинбанк и Рост банк введена временная администрация. Бинбанк занимает 8-е место по объему активов в банковской системе РФ, в нем находится более 500 млрд руб. вкладов физлиц.

Рост-банк был взят на санацию Бинбанком, который с сентября проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Ранее экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов сообщал, что проблемы взятого на санацию Рост-банка оказались серьезнее, чем предполагалось. Банк "Траст" входит в группу "ФК "Открытие", который с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС.

В начале марта ЦБ РФ сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей и объединит его с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года.