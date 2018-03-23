Ярославец пожаловался в ФАС на рекламу "Яндекс.Такси" из-за цены 49 руб. за поездку

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Житель Ярославля пожаловался на рекламу "Яндекс.Такси" из-за объявленной перевозчиком цены за поездку в 49 рублей, тогда как на самом деле данная сумма обозначала лишь стоимость посадки в автомобиль. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ярославской области возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница пресс-службы ведомства.

"Возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по жалобе местного жителя на рекламу "Яндекс.Такси". Поводом стала надпись на передвигавшемся по Ярославлю автомобиле: "Яндекс.Такси от 49 рублей". В приложении "Яндекс.Такси" говорится, что 49 рублей - стоимость только посадки в автомобиль, без учета поездки по городу, стоимость которой рассчитывается по километражу", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что этот рекламный текст вводит потребителя в заблуждение относительно стоимости услуг такси, что содержит признаки нарушения.