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Российская делегация посетила Сирию, чтобы найти бизнес-проекты для Крыма

Экономика и бизнес
23 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Постоянный представитель региона при президенте РФ отметил, что полуостров является самой близкой российской морской точкой к Сирии

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Делегация под руководством сопредседателя "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума Андрея Назарова посетила Сирию, где обсудила перспективы по сотрудничеству в сфере строительства, сельского хозяйства, морских перевозок, в том числе с участием крымских бизнесменов, сообщила пресс-служба форума.

В пятницу премьер-министр Сирии Имад Хамис принял российскую делегацию, в состав которой входят представители Республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ. Стороны обсудили восстановление Сирии и расширение торгового-экономического сотрудничества между странами.

"Это наш первый визит в Сирию. Мы приехали с целью найти партнеров и выйти на постоянное экономическое сотрудничество, поскольку видим здесь много перспективных отраслей не только для нефтяных грандов. Это и строительство, и сельское хозяйство, и легкая промышленность. Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством при соответствующих ценах", - приводятся в сообщении слова Назарова.

Назаров отметил, что географическое расположение страны "делает ее важным международным рынком". По его словам, интерес инвесторов взывает существующий в Сирии запрос на восстановление инфраструктуры и налаживание портовых отношений, перспективны проекты в сфере связи и IT. Добавляется, что постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил в ближайшее время запустить челноки для импорта и экспорта товаров между Сирией и РФ, отметив, что именно Крым является самой близкой российской морской точкой к Сирии.

В свою очередь председатель правительства Сирии принял приглашение на ялтинский форум. "Необходимо отметить, что это первая делегация столь высокого уровня, которая приедет в Крым обсуждать сценарии послевоенной реконструкции Сирии", - подчеркнули в пресс-службе.

Также были озвучены предложения по выработке совместных механизмов отмены санкций. В частности, для преодоления сложностей с платежами стороны договорились о создании совместного предприятия.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом, количество иностранных участников ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.

Ранее сообщалось, что в рамках ЯМЭФ-2018 пройдет первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. Назаров отмечал, что организаторы мероприятия рассчитывают на участие международного экспертного совета ЯМЭФ в разработке сценариев обустройства страны, восстановления экономики, создания стабильной политической системы. По его словам, международный экспертный совет ЯМЭФ будет постоянно действующей структурой и, возможно, будет собираться еще несколько раз в год - как в России, так и в других странах.

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