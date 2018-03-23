Россия и Германия обсудили сотрудничество в энергоэффективности и газовых проектах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин обсудил вопросы сотрудничества в энергетике между Россией и Германией со своим коллегой - начальником управления Федерального министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Бентербушем, сообщает Минэнерго.

Стороны, в частности, обсудили сотрудничество стран в рамках G20, в том числе "вопрос создания международного хаба по энергетической эффективности, ход реализации совместных инфраструктурных проектов в газовой сфере и прочее", говорится в сообщении министерства.

Совместная работа будет продолжена, в том числе на полях ряда международных мероприятий, предстоящих в марте-апреле 2018 года.