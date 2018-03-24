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Россия предложила Японии создать "зеленый коридор" для фармацевтических компаний

Экономика и бизнес
24 марта, 7:36 UTC+3

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила о планах облегчить доступ японских компаний на российский рынок

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец

© Петр Ковалев/ТАСС

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок", - подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Орешкин, Максим Станиславович
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