Орешкин: озвученные президентом РФ идеи развития экономики пересекаются с планом Абэ

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию новые идеи развития экономики во многом пересекаются с планом из восьми пунктов развитии японско-российских экономических отношений, предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Такую уверенность в субботу перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В своем послании Федеральному собранию президент Путин озвучил ключевые идеи и основы социально-экономического развития на предстоящие годы. Эти темы, конечно же, пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьером Абэ", - подчеркнул он.

Орешкин находится с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В мероприятии также участвует вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2017 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.