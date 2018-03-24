WSJ: в США могут лишить субсидий операторов связи, использующих продукцию Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти США рассматривают возможность лишения субсидий американских операторов сотовой и интернет-связи, которые закупают продукцию китайских телекоммуникационных компаний, включая Huawei.

Власти США неоднократно утверждали, что такие китайские компании, как Huawei и ZTE, сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.

Как пишет газета The Wall Street Journal, телекоммуникационные гиганты США, включая Verizon и AT&T, последовали призыву властей, отказавшись от продукции Huawei. Однако небольшие американские провайдеры продолжают закупать устройства китайского производства, руководствуясь прежде всего их дешевизной по сравнению с аналогами др. компаний.

По данным издания, Федеральная комиссия по связи США, пытаясь воспрепятствовать этому, вскоре может объявить о запрете на выплату субсидий тем малым американским операторам сотовой и интернет-связи, которые пользуются телекоммуникационной продукцией из КНР. Речь идет о субсидиях, выплачиваемых из специального фонда, который был создан властями США с целью развития доступа к широкополосной связи в сельской местности и поддержки дешевых тарифных планов для американцев с невысоким уровнем дохода.

Как отмечает газета, Федеральная комиссия по связи может объявить о нововведениях уже в понедельник. При этом не исключено, что данный план будет отложен на более поздний срок.

В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливается секретное программное обеспечение, которое передавало бы информацию китайским спецслужбам. Ситуацию комментировали даже в МИД КНР. Официальный представитель ведомства Лу Кан заявлял, что власти страны не позволяют китайским компаниям нарушать законодательство других государств, тем более наносить ущерб их национальной безопасности.