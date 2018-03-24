В Японии заявили, что Токио и Москва ускорили сотрудничество в области цифровой экономики

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Япония и Россия ускорили темпы развития сотрудничества в области цифровой экономики. Такое мнение выразил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на российско-японском симпозиуме по подготовке кадров для производства.

"Сейчас ускоряется сотрудничество в области цифровой экономики с применением IT-технологий. Более 100 документов было подписано между предприятиями двух стран, по 40% из них мы уже перешли к конкретным действиям", - сказал он.

Двустороннее сотрудничество Японии и России по повышению эффективности подготовки производственных кадров осуществляется на основе совместного заявления о взаимодействии в области цифровой экономики и меморандума об обмене опытом в области повышения производительности труда. Эти документы были подписаны в сентябре прошлого года по итогам встречи главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и Сэко во Владивостоке.

Тогда стороны договорились развивать стабильную, надежную и безопасную цифровую инфраструктуру для преодоления цифрового разрыва, повышения производительности и развития человеческих ресурсов, а также о расширении взаимодействия бизнеса в цифровой экономике и продвижении инноваций путем внедрения стимулирующих технологий. Также Москва и Токио решили укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области производительности труда, включая обмен информацией о предприятиях с высокими показателями производительности труда. По их мнению, это должно внести значительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.