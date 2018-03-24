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Россия и Япония провели первый симпозиум по развитию подготовки производственных кадров

Экономика и бизнес
24 марта, 12:03 UTC+3 ОСАКА /Япония/ 24, марта. /ТАСС

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что стороны сейчас сталкиваются с похожими задачами в сфере профессионального образования

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Япония и Россия в субботу провели первый симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран.

С российской стороны в мероприятии приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин, глава организации "Деловая Россия", председатель Российско-японского делового совета Алексей Репик. Японию представлял министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие экономических отношений с Москвой. Кроме того, делегации своих представителей направили более 10 вузов обеих стран, включая Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Кинки.

Как заявил журналистам глава экономического ведомства Японии, одним из его итогов стало расширение пункта о гуманитарных обменах в текущем плане экономического сотрудничества. "Мы расширяем восьмой пункт плана сотрудничества, касающийся гуманитарных обменов, за счет взаимодействия в области университетских обменов. Сейчас мы продвигаем 13 соответствующих проектов", - сказал он.

Потенциал для сотрудничества

Россия и Япония видят в укреплении университетских обменов и расширении взаимодействия в области подготовки кадров большой потенциал для развития экономики двух стран. В частности, Голодец, выступая на симпозиуме, отметила, что стороны сейчас сталкиваются с похожими задачами в сфере профессионального образования.

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"Мы понимаем, что потенциал для развития гуманитарного сотрудничества сегодня имеет огромный перспективы, и наша задача их реализовать. Наши страны близки по структуре населения, мы тоже испытываем некоторый дефицит трудовых ресурсов, и вопрос профессиональной подготовки стоит очень остро, как для России, так и для Японии", - сказала она.

Вице-премьер также выразила надежду, что совместные российско-японские программы в области профессионального образования позволят вывести его на новый качественный уровень. В рамках взаимодействия с Японией, как заявила Голодец, Россия готова увеличить квоты для бесплатного обучения в российских вузах японских студентов.

"На сегодняшний день мы предоставляем квоты студентам других стран. Сейчас у нас бесплатно обучаются 97 студентов из Японии. Мы готовы увеличить квоту по тем специальностям, на какие есть спрос, для японских студентов", - сказала она. По ее словам, развитие межвузовских связей России и Японии имеет большой потенциал, и сейчас уже заключено около 250 соглашений между учебными заведениями двух стран.

Визиты бизнес-миссий

В начале этого года в рамках реализации достигнутых договоренностей Японию посетила российская бизнес-миссия по повышению производительности труда. В ходе визита бизнесмены и чиновники из РФ осмотрели производственные площадки нескольких японских предприятий, включая Toyota Motor и Mitsubishi Electric.

Как отметил глава Минэкономразвития РФ, это был первый подобный опыт, и сейчас уже идет подготовка плана визитов новых бизнес-миссий в Японию и проведения других мероприятий с целью развития сотрудничества в области повышения производительности труда на 2018-2019 годы.

По словам Орешкина, Москва и Токио работают "над новыми измерениями плана сотрудничества, например, интегрируя в него российско-японскую повестку в области цифровой экономики". "Другая важная сфера сотрудничества - повышение производительности труда. В феврале в Токио и Нагое прошла первая бизнес-миссия по этой теме. Это было первое подобное мероприятие, и сейчас мы готовим план визитов, бизнес-миссий и семинаров на 2018-2019 годы", - добавил министр.

Двустороннее сотрудничество Японии и России по повышению эффективности подготовки производственных кадров осуществляется на основе совместного заявления о взаимодействии в области цифровой экономики и меморандума об обмене опытом в области повышения производительности труда. Эти документы были подписаны в сентябре прошлого года по итогам встречи Орешкина и Сэко во Владивостоке.

Тогда стороны договорились развивать стабильную, надежную и безопасную цифровую инфраструктуру для преодоления цифрового разрыва, повышения производительности и развития человеческих ресурсов, а также о расширении взаимодействия бизнеса в цифровой экономике и продвижении инноваций путем внедрения стимулирующих технологий. Также Москва и Токио решили укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области производительности труда, включая обмен информацией о предприятиях с высокими показателями производительности труда. По их мнению, это должно внести значительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.

"Зеленый коридор" для медицины

Перед открытием симпозиума состоялась трехсторонняя встреча с участием Голодец, Орешкина и Сэко, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в рамках плана экономического развития, предложенного японским премьер-министром Синдзо Абэ в 2016 году

В начале переговоров вице-премьер РФ объявила, что Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. "Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок", - подчеркнула она. Голодец также отметила, что, в частности, переговоры по этому вопросу проводились с компанией Hitachi.

Японский министр, касаясь темы предстоящего в мае этого года визита Абэ в РФ, заявил, что перед этим необходимо, чтобы как можно больше проектов японско-российского экономического сотрудничества обрели форму. "Я очень хочу, чтобы в преддверии встречи лидеров наших стран в мае как можно больше проектов приобрели форму", - сказал он.

Орешкин в свою очередь констатировал, что озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию новые идеи развития экономики во многом пересекаются с планом сотрудничества из восьми пунктов. "В своем послании Федеральному собранию президент Путин озвучил ключевые идеи и основы социально-экономического развития на предстоящие годы. Эти темы, конечно же, пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьером Абэ", - подчеркнул он.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Орешкин, Максим Станиславович
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