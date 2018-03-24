Роспатент: опыт интеллектуальной собственности Китая позволит РФ лидировать в технологиях

ПЕКИН, 24 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Опыт в области оформления и защиты интеллектуальной собственности Китая позволит России сформировать прочные основы для глобального лидерства по новейшим технологиям. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в субботу глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) Григорий Ивлиев.

"Я уверен, что в совокупности с нашим научным, исследовательским и технологическим потенциалом использование лучших практик китайского ведомства (имеется в виду Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР - прим. ТАСС) может дать мощный импульс развитию всей сферы интеллектуальной собственности России, - отметил он перед проведением мероприятия, посвященного началу деятельности Российско-китайского центра интеллектуальной собственности "Инновационный шелковый путь". - Это обеспечит нам прочный фундамент для закрепления в числе государств - технологических лидеров, особенно с учетом ориентации нашей страны на развитие цифровой экономики, которую обозначил президент РФ Владимир Путин".

Ивлиев выразил уверенность, что достижения Китая в области патентования в ближайшие годы будут объектом внимательного изучения российской стороны. Он также высказал признательность китайским коллегам за "бесценный опыт, которым они делятся со своими партнерами".

"Безусловно, использование экономических стимулов, банковских инструментов, налоговых льгот, активизация и распространение просветительских программ в сфере интеллектуальной собственности для образовательных учреждений различного уровня способны стать драйверами развития соответствующей сферы и в других странах-участницах БРИКС", - добавил глава Роспатента.

Он напомнил, что вопросы развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином обсуждаются на самом высоком уровне, одновременно наращиваются темпы российско-китайских торговых связей. "В контексте нашей совместной торговли необходимо учитывать немалую роль товаров, произведенных с использованием объектов интеллектуальной собственности и авторского права, - подчеркнул Ивлиев. - Все это делает активное российско-китайское сотрудничество в данном направлении одним из определяющих аспектов в развитии двусторонних отношений, продвижении наших общих интересов на международном уровне, в том числе и на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности [ВОИС]".

Деятельность центра

Ожидается, что открывшийся в субботу совместный центр станет одной из важнейших составляющих Российско-китайского инновационного парка будущего, который расположен на территории Пекинского наукограда (север столицы КНР), и будет отвечать за интеграцию информации о патентных сделках, за развитие трансграничной торговли интеллектуальной собственностью, содействовать международному сотрудничеству и подготовке специалистов соответствующего профиля. Одновременно планируется заключать сделки по новейшим разработкам, предоставлять услуги по развитию патентной стратегии для крупных организаций, предприятий центрального подчинения, университетов РФ и Китая.