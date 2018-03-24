Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в агросфере

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут реализованы совместные проекты в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

Соглашение подписали председатель совета директоров торгового дома "Ингушетия" Юсуп Баркинхоев и гендиректор розничной сети "Баурсак" (Казахстан) Елена Кондакова.

"Мы уже более полугода ведем переговоры, исследуем казахскую продукцию, анализируем ее цену и качество на нашем рынке, насколько она будет подходить для нашего потребителя. И, конечно, в итоге мы решили сотрудничать", - цитирует пресс-служба Баркинхоева.

По данным постпредства, Ингушетия планирует закупать у Казахстана муку твердых сортов, макаронные и кондитерские изделия, а также пищевую и производственную соль, текстиль и обувь. "В рамках соглашения мы планируем поставку продукции как из Ингушетии в Казахстан, так и наоборот, а также в торговую сеть "Баурсак", которая находится на территории Москвы и Московской области, о чем у нас уже есть договор и готовый контракт", - приводит слова Кондаковой пресс-служба.

Торговый дом "Ингушетия" также ведет переговоры о сотрудничестве с Тунисом, Алжиром и Узбекистаном, отметили в пресс-службе.