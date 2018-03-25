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Вице-премьер КНР считает, что протекционизм и торговые войны вредят мировой экономике

Экономика и бизнес
25 марта, 5:56 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, марта. /ТАСС

Хань Чжэн призвал все страны вести переговоры на основе равенства, объединять усилия и отвечать на вызовы совместно

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ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Усиление протекционистских мер и развязывание торговых войн могут лишь еще сильнее осложнить ситуацию в мировой экономике. Об этом в воскресенье на церемонии открытия Китайского форума развития в Пекине заявил первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

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"Усиление протекционизма не является выходом, а односторонние действия и торговая война наносят вред всем сторонам. Они лишь усиливают конфликт и влекут за собой еще большее негативное влияние на ситуацию", - указал он.

"Все страны должны вести переговоры на основе равенства, объединять усилия и отвечать на вызовы совместно", - подчеркнул заместитель главы правительства. "Необходимо содействовать либерализации торговли и инвестиций, а также следовать в направлении экономической глобализации и толерантного, сбалансированного и взаимно выигрышного сотрудничества", - резюмировал он.

Президент Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за предполагаемое нарушение ею международных правил торговли. Кроме того, американский лидер поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.

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