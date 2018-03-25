Минпромторг: завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Постройка второго опытного самолета МС-21, предназначенного для проведения летных испытаний, завершена на Иркутском авиационном заводе, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Завершение сборки второго самолета - важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику", - цитирует пресс-служба слова главы министерства Дениса Мантурова.

В Минпромторге уточнили, что всего в летных испытаниях задействуют четыре самолета. Сборка третьей и четвертой машины продолжается.

МС-21 - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО "Корпорация "Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.

Самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том числе силовым структурам РФ, начиная с 2019 года. Об этом ранее заявлял президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что заказы от российских силовых структур, в частности Минобороны, могут стать основными для МС-21 с опциональным двигателем ПД-14.