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Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию

Экономика и бизнес
25 марта, 12:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, марта. /ТАСС

Протяженность маршрута составила 14498 км

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ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию, приземлившись в воскресенье в лондонском аэропорту Хитроу.

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Рейс QF9 вылетел из города Перт в минувшую субботу и прибыл в Лондон ранним утром в воскресенье, проведя в пути более 17 часов. Протяженность маршрута составила 14498 км. В историческом перелете приняли участие более 200 пассажиров и 16 членов экипажа.

В настоящее время самый протяженный прямой коммерческий полет в мире осуществляет компания Qatar Airways - ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара Дохой и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние в 14535 км.

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.

Тем не менее исполнительный директор Qantas Алан Джойс уже сообщил, что казавшаяся несбыточной мечта о беспосадочных перелетах из Сиднея и Мельбурна в Лондон может довольно скоро стать реальностью благодаря новому поколению пассажирских авиалайнеров - Airbus 350-900 Ultra Long Range и Boeing 777-8.

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