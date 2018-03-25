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Минфин США: введение пошлин на продукцию из КНР не угрожает американской экономике

Экономика и бизнес
25 марта, 19:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, марта. /ТАСС

Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что Вашингтон добивается "свободной и справедливой торговли"

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НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Торговые пошлины, которые планирует ввести Вашингтон в отношении продукции из Китая, не нанесут ущерба американской экономике, а в долгосрочной перспективе окажут положительный эффект. Такую точку зрения озвучил в воскресенье в эфире телеканала Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

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Трамп на тропе торговой войны

"Я не предполагаю, что будет значительное влияние на экономику", - сказал он. Министр заверил, что американская администрация осуществляет регулирование в этой сфере "очень осторожно". "Думаю, в долгосрочной перспективе это будет очень хорошо для экономики", - добавил Мнучин. По его словам, Вашингтон добивается "свободной и справедливой торговли".

Говоря о перспективе начала торговой войны между США и КНР, глава Минфина отметил: "Думаю, мы очень ясно давали понять, чего мы хотим, и они это понимают". "Как говорил президент [США Дональд] Трамп, мы не боимся торговой войны, но она не является целью для нас", - констатировал Мнучин. По его словам, консультации с китайской стороной по данному вопросу были "очень продуктивными".

"Мы будем продолжать в том, что касается пошлин. Мы работаем над этим. Мы также работаем над ограничениями в сфере инвестиций, - сообщил министр. - Мы одновременно ведем переговоры с Китаем, чтобы понять, можем ли мы достичь договоренности".

"Как заявлял президент, мы хотим уменьшения торгового дефицита на $100 млрд в течение года", - напомнил Мнучин. Он выразил надежду на то, что Вашингтону удастся достичь договоренности с Пекином. "Но если нет, то мы продолжим в том, что касается пошлин, - подчеркнул министр. - Мы не приостановим их, пока у нас не будет приемлемого соглашения, которое подпишет президент".

Торговые меры США в отношении КНР

В четверг Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Американский лидер поручил в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации против КНР. Кроме того, Трамп поручил Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.

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Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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