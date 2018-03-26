Власти КНР начали антидемпинговое расследование в отношении импорта фенола из США и ЕС

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР начало антидемпинговое расследование в отношении импортных поставок фенола (фениловый спирт) из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении ведомства.

Согласно заявлению министерства, антидемпинговое расследование было инициировано в связи с обращением ряда национальных производителей фенола, суммарная доля которых в продажах этого вещества на китайском рынке в 2014-2017 годы превышала 50%.

Расследование должно завершится в течение года, при особых обстоятельствах его срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Фенол и его производные используется в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.