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Власти КНР начали антидемпинговое расследование в отношении импорта фенола из США и ЕС

Экономика и бизнес
26 марта, 6:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 26, марта. /ТАСС

Оно было инициировано в связи с обращением ряда национальных производителей спирта

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ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР начало антидемпинговое расследование в отношении импортных поставок фенола (фениловый спирт) из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении ведомства.

Согласно заявлению министерства, антидемпинговое расследование было инициировано в связи с обращением ряда национальных производителей фенола, суммарная доля которых в продажах этого вещества на китайском рынке в 2014-2017 годы превышала 50%.

Расследование должно завершится в течение года, при особых обстоятельствах его срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Фенол и его производные используется в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.

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