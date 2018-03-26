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Посол Польши в Москве заявил о заинтересованности Варшавы в сохранении ЕС

Экономика и бизнес
26 марта, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Дипломат отметил, что при этом со стороны других стран Евросоюза Польша иногда сталкивается с проявлениями протекционизма

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Польша ориентирована на дальнейшую интеграцию в Евросоюз и не собирается его покидать. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в Москве Влодзимеж Марчиняк.

Интервью

Влодзимеж Марчиняк

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"Такой проблемы не существует, опросы общественного мнения показывают, что поляки - это одна из наций, которая наиболее оптимистично настроена на интеграцию ЕС, - сказал он, отвечая на вопрос относительно возможности выхода Польши из Евросоюза. - В политической сфере мы заинтересованы в защите принципиальных ценностей ЕС. Прежде всего, свободной торговли, единого рынка, свободного передвижения капиталов и рабочей силы, свободной предпринимательской деятельности на территории ЕС".

Дипломат отметил, что при этом со стороны других стран Евросоюза Польша иногда сталкивается с проявлениями протекционизма и усилением государственной поддержки ряда отраслей экономики, чтобы защитить их от конкуренции со стороны стран Восточной Европы.

"Это разные попытки ограничения перемещения рабочей силы, - пояснил он. - Нас обвинили, я имею в виду страны восточной Европы, в том, что работники из наших стран эмигрируют в западную Европу и там создают конкуренцию. Но такова идея Евросоюза. Это также связано с тем, что мы конкурируем с экономиками западной Европы, привлекая новые инвестиции".

Как отметил Марчиняк, "некоторые концерны закрывают заводы в Западной Европе и открывают в Польше и в других странах восточной Европы, поскольку это им выгодно". По его словам, рабочая сила в Польше "профессиональна, хорошо подготовлена, инфраструктура развивается, зарплаты ниже, чем на Западе".

По мнению дипломата, такие меры, направленные на ограничение конкуренции, грозят ослабить позиции Евросоюза в мировой экономике. "Экономика ЕС становится все менее конкурентоспособной по отношению к экономикам стран Азии, и мы не должны делать ничего, что могло бы ухудшить ситуацию. Мы об этом очень заботимся, и, опять же, это позиция и Вышеградской группы и других стран, которые нас поддерживают в этом плане", - добавил Марчиняк.

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