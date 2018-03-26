Суд рассмотрит 19 апреля иск УК НПФ "Будущее" к Промсвязьбанку на 13,8 млрд руб.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск компании "Конкорд управление активами" (прежнее название EG Capital Partners), выполняющей функции доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее" Бориса Минца, к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей. Как следует из определения суда, предварительное заседание по делу назначено на 19 апреля 2018 года.

Иск был подан 20 марта.

Как сообщал ранее ТАСС представитель финансовой группы "Будущее", суть иска - требование о возврате краткосрочных депозитов (с процентами плюс проценты за неправомерное удержание средств), которые НПФ "Будущее" и другие фонды финансовой группы "Будущее" разместили в Промсвязьбанке до санации банка.

Сторонами по делу также выступили четыре негосударственных пенсионных фонда, входящих в финансовую группу "Будущее", управляющую пенсионными фондами О1 Group Минца - НПФ "Будущее", НПФ "Образование", НПФ "Социальное развитие", а также НПФ "Телеком-союз".

Иск Промсвязьбанка

АО "Конкорд управление активами" выступает одним из ответчиков по иску санируемого Промсвязьбанка к трем пенсионным фондам - НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", продавшим 20% акций банка накануне объявления о его санации 14 декабря.

В рамках иска Промсвязьбанк просил запретить возврат управляющей компании НПФ "Будущее" трех депозитов на 12,45 млрд руб., размещенных в банке с 7 по 14 декабря 2017 года, но суд отказал банку. Банк не вернул депозиты даже после этого, сказал представитель ФГ "Будущее". По его словам, пенсионные фонды направили требование о возврате депозитов (двухнедельных и недельных) после того, как рейтинг Промсвязьбанка после объявления о санации был понижен и банк перестал соответствовать требованиям для инвестирования пенсионных накоплений, срок возврата по договору наступил 21 декабря.

В рамках иска к трем НПФ Промсвязьбанк пытается оспорить сделки по продаже его акций и взыскать 16,5 млрд руб. со всех ответчиков - с самих фондов, их УК, а также с компании бывшего основного владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. Как ранее заявлял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор считает, что краткосрочные депозиты размещались в Промсвязьбанке одной из УК пенсионных фондов для финансирования сделок по продаже акций банка, которые ЦБ считает манипуляциями.

"Конкорд управление активами" также управляет средствами НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Уралсиб", НПФ "Образование", НПФ "Наше Будущее", говорится на ее сайте.