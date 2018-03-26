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Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал набор мощности

Экономика и бизнес
26 марта, 9:11 UTC+3

Планируется, что блок сдадут в промышленную эксплуатацию до конца 2018 года

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ТАСС, 26 марта. Опытно-промышленная эксплуатация началась на первом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 мощностью 1200 МВт. Это завершающий этап ввода энергоблока в работу, в рамках которого специалисты приступили к поэтапному набору мощности реактора, говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".

"Мы вышли на завершающий этап ввода энергоблока в работу. Опытно-промышленная эксплуатация - этап достаточно длительный и чрезвычайно ответственный. Можно сказать, что это последний рывок перед началом новой жизни блока", - приводятся в сообщении слова директора Ленинградской АЭС Владимира Перегуды.

Разрешение на начало опытно-промышленной эксплуатации выдано Ростехнадзором. По завершении этого этапа первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 будет принят в промышленную эксплуатацию. Планируется, что блок сдадут в промышленную эксплуатацию до конца 2018 года.

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