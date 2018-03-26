Минсельхоз предложил заменить лишние посевы сахарной свеклы на сою в южных регионах РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ рекомендовало аграриям Южного федерального округа (ЮФО) скорректировать площади посевов сахарной свеклы, заменив их соей или масличными культурами, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Это поручение министра сельского хозяйства - в ряде регионов подойти корректно к посевным площадям сахарной свеклы. Подготовлены изменения в структуру посевных площадей, и мы рассчитываем, что аграрии с удовлетворением восприняли рекомендации Минсельхоза по некой корректировке. Поэтому в ряде регионов, в основном, это регионы ЮФО, есть рекомендации заменить предстоящие посевы сахарной свеклы посевами сои, масличных культур, для того, чтобы в целом колебания цены на рынке, по результатам осени следующего года удовлетворяли сельхозпроизводителей по маржинальности", - сказал он.

По его словам, Россия в прошлом году вырастила "небывалый урожай вследствие технологий, хорошей урожайности, правильных своевременных уходных работ", получив 6 млн тонн сахара, из которых внутренний рынок потребляет в пределах 5,5 млн тонн. Новые меры по корректировке площадей посевов связаны именно с тем, что "продвижение на евразийской площадке заняло определенный период", поясняет замминистра.

"Его продвижение на евразийской площадке заняло определенный период, и на этот период цена на готовую продукцию опускалась до 23 рублей. Насколько заявляют эксперты, сегодня цена в пределах 27 рублей. Есть перспектива роста до 30 - это средняя цена базисных пяти лет, которая полностью устраивает производителей сахарной свеклы", - добавил Хатуов, пояснив, что "очень важно, чтобы маржинальность внутреннего и экспортного потенциала удовлетворяла производителей".