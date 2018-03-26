Первый энергоблок Смоленской АЭС остановлен на плановый ремонт

ТАСС, 26 марта. Энергоблок № 1 Смоленской АЭС остановлен для проведения планового ремонта. Как сообщила пресс-служба станции, за 50 суток на энергоблоке будут проведены работы в реакторном и турбинном отделениях.

"Энергоблок № 1 Смоленской АЭС выведен сегодня в плановый капитальный ремонт продолжительностью 50 суток. Ремонт производится в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным в "Концерне Росэнергоатом", - сообщила пресс-служба АЭС.

В рамках ремонтной кампании работы пройдут в реакторном, турбинном цехах и других подразделениях энергоблока № 1. Часть работ будет идти с применением "системы бережливого производства", что даст возможность сократить потери и повысить производительности и качество труда. В прошлом году система была применена при ремонте энергоблока № 3, что позволило запустить энергоблок на двое суток раньше и начать выработку сверхплановой электроэнергии.

Как сообщилось ранее, в мае нынешнего года на третьем энергоблоке станции вновь начнется ремонт, но уже для глубокой модернизации для продления срока службы энергоблока. В течение пяти месяцев будут проведены работы по замене технологических каналов, обновлению турбогенераторов, кабельных систем электрооборудования, арматуры в реакторном отделении, монтажу новой системы кондиционирования, системы контроля управления защитой. Как было подчеркнуто, модернизацию можно сравнить с пуском нового блока атомной станции. Ранее аналогичная модернизация на двух остальных блоках станции увеличили срок их службы на 15 лет.

Смоленская АЭС работает в городе Десногорск Смоленской области. Ежегодно станция выдает в энергосистему России около 20 млрд киловатт-часов электроэнергии - 13% всей энергии, вырабатываемой концерном "Росэнергоатом". В пяти километрах от нынешней станции ведутся работы по подготовке к строительству новой атомной станции САЭС-2. Запуск е первого энергоблока намечен на 2027 год, когда завершится продленный ресурс энергоблока № 1.