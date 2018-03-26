"Ъ": на разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ 100, согласившись выделить проекту около 85 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также вместо двигателя SaM146, который производится российским "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн).

В "Гражданских самолетах Сухого" газете сообщили, что новая версия SSJ 100 может выйти на рынок в конце 2022-го - начале 2023 года.

Интерес к проекту проявили специальный летный отряд "Россия", S7 и Минобороны.