Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": на разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 марта, 10:07 UTC+3

Авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ 100, согласившись выделить проекту около 85 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Смотрите также

Уменьшенная до 75 мест версия самолета SSJ-100 может выйти на рынок в 2022 году

Новак: Россия провела переговоры с Ираном по поставкам самолетов SSJ-100

ГСС планируют в 2018 году заключить контракты на поставку 60 SSJ-100

Авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также вместо двигателя SaM146, который производится российским "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн).

В "Гражданских самолетах Сухого" газете сообщили, что новая версия SSJ 100 может выйти на рынок в конце 2022-го - начале 2023 года.

Интерес к проекту проявили специальный летный отряд "Россия", S7 и Минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама