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Замруководителя временной администрации Бинбанка возглавил правление банка

Экономика и бизнес
26 марта, 10:27 дата обновления: 26 марта, 10:49 UTC+3

Главой совета директоров избрали Михаила Задорнова

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Бинбанка избрал председателем правления Сергея Шевченко, занимавшего до этого пост замруководителя временной администрации. Главой совета директоров банка избран глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов, следует из сообщения кредитной организации, проходящей процедуру финансового оздоровления.

Полномочия Шевченко продлятся пять лет.

Банк России объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанк в сентябре 2017 года.

В начале марта ЦБ РФ сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей и объединит его с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года.

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