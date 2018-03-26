Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полномочия Минвостокразвития предлагают расширить на Байкальский регион

Экономика и бизнес
26 марта, 10:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, марта. /ТАСС

Члены Совета Федерации предлагают распространить на Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область программы по опережающему развитию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают включить в сферу деятельности Минвостокразвития, кроме Дальнего Востока, дополнительные территории - Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, чтобы распространить на них программы по опережающему развитию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Члены Совета Федерации планируют продвигать вопрос включения в ведение Минвостокразвития России дополнительных территорий. <...> Речь идет о включении в сферу деятельности министерства Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, чтобы программы по опережающему развитию реализовывались в этих трех субъектах Байкальского региона", - сообщили в министерстве.

По мнению председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслава Штырова, невозможно интегрировать Дальний Восток в единое экономическое, политическое и духовное пространство страны, оставив за кадром Байкальский регион, в частности, потому, что все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через него. "Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах - по развитию энергетики, развитию транспорта, развитию всех остальных отраслей", - цитирует пресс-служба Штырова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Иркутская область Забайкальский край
Страны
Россия
Персоны
Штыров, Вячеслав Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама