Полномочия Минвостокразвития предлагают расширить на Байкальский регион

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают включить в сферу деятельности Минвостокразвития, кроме Дальнего Востока, дополнительные территории - Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, чтобы распространить на них программы по опережающему развитию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Члены Совета Федерации планируют продвигать вопрос включения в ведение Минвостокразвития России дополнительных территорий. <...> Речь идет о включении в сферу деятельности министерства Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, чтобы программы по опережающему развитию реализовывались в этих трех субъектах Байкальского региона", - сообщили в министерстве.

По мнению председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслава Штырова, невозможно интегрировать Дальний Восток в единое экономическое, политическое и духовное пространство страны, оставив за кадром Байкальский регион, в частности, потому, что все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через него. "Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах - по развитию энергетики, развитию транспорта, развитию всех остальных отраслей", - цитирует пресс-служба Штырова.