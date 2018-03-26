Первый в Арктике завод по выращиванию сиговых рыб создаст экспериментальный цех

САЛЕХАРД, 26 марта. /ТАСС/. Собский завод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - в этом году планирует запустить экспериментальный цех. Об этом ТАСС сообщил директор завода Данил Эльтеков.

"Мы сейчас хотим экспериментальный цех сделать, запустить его в этом году. Это будет три бассейна с установкой замкнутого водоснабжения (УЗВ). Экспериментировать с рыбой в большом объеме очень страшно, представляете, если весь малек погибнет, а трех бассейнов вполне достаточно", - сказал Эльтеков.

В таком мини-цехе специалисты лаборатории завода будут выяснять предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ в воде, оптимальное содержание в ней минералов, максимально комфортную для выращивания мальков плотность посадки.

По словам Эльтекова, одна их главных задач нового цеха - доказать, что малек весом 0,25 граммов лучше всего подходит для выпуска в естественную среду. "По разработанной методике для Западно-Сибирского бассейна нам разрешено выпускать мальков весом только в 0,5 и 10 граммов. Но при разработке своей уникальной технологии мы выяснили, что так долго держать мальков в искусственной среде не имеет смысла. Если нам разрешат выпускать молодь весом 0,25 граммов, то мы ускорим процесс, кратно увеличим наши мощности и ежегодно сможем выпускать в реки до 140 млн мальков", - отметил директор завода.

Эльтеков добавил, что на предприятии также будут разрабатывать новую технологии учета выращенной рыбы - по чешуе. "Чешуя у рыбы - это как отпечаток пальца у человека, если при выращивании происходят резкие скачки температуры, то на чешуе образуются более частые зазубрины. Мы в наших бассейнах можем так делать, потом рыбаки будут нам сдавать по одной чешуйке с выловленной рыбы. Изучив ее под микроскопом, мы будем понимать, наша ли она", - пояснил он.

Специалисты ямальского завода также предлагают изменить место выпуска мальков, каждый год его определяет местное отделение Росрыболовства. "Второй год подряд место выпуска - это река Обь в районе города Лабытнанги. Мы очень хотим выпускать часть в реку Собь, потому что она ближе к заводу и является нерестилищем для тех видов рыб, которых мы выращиваем, а именно для чира. Это значительно повысит выживаемость мальков и шансы, что они дадут потомство", - уточнил Эльтеков.

О заводе

Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб (муксун, чира). Он был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".

По словам Эльтекова, задача проекта - восполнить популяцию исчезающих видов рыб и разработать для этого лучшую технологию. Сейчас на заводе применяется новый для России подход, частично позаимствованный у ученых из Норвегии. На предприятии выращивают мальков сиговых рыб с высокой выживаемостью круглый год в бассейнах с установкой замкнутого водоснабжения, в то время как аналогичные рыбоводные предприятия работают только в весенне-летний период в сорах - в естественных условиях на мелководье.

В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также завод формирует маточное стада муксуна.