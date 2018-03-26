"Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Китайская торговая площадка AliExpress откроет сервис групповых покупок, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Alibaba Group.

Скидка при совместной покупке может достигать 50% стоимости товара, отмечают представители компании. К моменту запуска совместные скидки внедрят для самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и детских товаров - всего более 700 наименований.

Для получения скидки пользователь должен будет оплатить товар, после чего отправить ссылку на него друзьям или знакомым по электронной почте или через мессенджер. Если покупка не будет совершена приглашенным покупателем в течение 24 часов, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.