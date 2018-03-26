"Азимут" в апреле начнет летать в Грозный, Минеральные Воды, Ставрополь, Уфу и Казань

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов авиакомпания "Азимут" открывает в апреле рейсы в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Ставрополь, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В апреле перевозчик начнет обслуживать направления из Ростова-на-Дону в Казань, Грозный, Минеральные Воды и Уфу, из Санкт-Петербурга в Грозный и Ставрополь, а также по маршруту Краснодар - Уфа", - говорится в сообщении.

1 апреля перевозчик выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Грозный (рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и из Ростова-на-Дону в Уфу (по вторникам, пятницам и воскресеньям). 2 апреля открывается направление Ростов-на-Дону - Казань, которое будет обслуживаться три раза в неделю - по понедельникам средам, пятницам. 3 апреля авиакомпания выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Ставрополь и из Краснодара в Уфу, 5 апреля - в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону. Рейсы из Ростова-на-Дону в Грозный начнут выполнять с 24 апреля по вторникам и четвергам.

Рейсы из Москвы в Грозный и Краснодар и из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород откроются с 1 мая.

Авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год "Азимут" перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.

"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 956 человек.