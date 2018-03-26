Завод "Янтарь" в Калининграде спустит на воду первый серийный траулер "Командор" 30 марта

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде подготовили к спуску на воду первый серийный траулер "Командор", построенный для рыбаков Камчатки. Церемония спуска состоится в пятницу, 30 марта, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Первый серийный траулер-сейнер проекта SK-3101R "Командор" будет спущен на воду со стапеля "Буревестник" 30 марта", - сказал он, заметив, что головной траулер серии из трех судов - "Ленинец" - спустили на воду в ноябре прошлого года.

Михайлов напомнил, что контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R ПСЗ "Янтарь" и рыболовецкий колхоз имени Ленина (Петропавловск-Камчатский) подписали в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Третье судно серии, "Ударник", находится в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработала норвежская компания Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

В торжественной церемонии спуска на воду траулера-сейнера "Командор" по планам примут участие представители заказчика - рыбколхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, проектанта - Skipskompetanse AS, Министерства промышленности и торговли РФ, Росрыболовства, Объединенной судостроительной корпорации, органов власти Камчатского края и Калининградской области.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 71 год на заводе построили 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".