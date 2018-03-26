Источник: ЦБ создаст банк плохих долгов на базе банка "Траст" и Рост банка

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк плохих долгов будет создан на базе санируемых Банком России через созданный им Фонд консолидации банковского сектора Рост банка и банка "Траст", сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"По всей вероятности, да, но об этом должен объявить ЦБ", - сообщил он.

Банк России с 15 марта ввел временную администрацию в банк "Траст" и Рост банк.

Регулятор возложил функции временной администрации по управлению этими банками на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора для обеспечения "бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств".

Ранее глава ФК "Открытие" Михаил Задорнов называл "Траст" и Рост банк наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации "плохих" активов.

Рост банк был взят на санацию Бинбанком, который с сентября проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Ранее экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов сообщал, что проблемы взятого на санацию Рост банка оказались серьезнее, чем предполагалось.

Банк "Траст" входит в группу банка ФК "Открытие", который с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС.