CNBC: оружейная компания Remington подала заявление о банкротстве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Одна из старейших и крупнейших американских компаний, производящих огнестрельное оружие и боеприпасы, Remington Outdoor Co. и ее дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве.

Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC.

По его данным, документы были поданы в суд в штате Делавэр. В качестве одной из главных причин этого решения называются серьезные финансовые затруднения. В прошлом году объем продаж упал на 30% по сравнению с 2016 годом и составил чуть более $600 млн. В то же время на прошлой неделе компания сообщила об отрицательном операционном денежном потоке в размере $7,4 млн.

Remington Arms Company была основана в 1816 году. Ее оружие использовалось во многих вооруженных конфликтах XIX-XX веков, в том числе в гражданских войнах в США и России, а также в Первой и Второй мировых войнах.