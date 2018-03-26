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Комитет ГД поддержал законопроект об изменении налогообложения участников СЭЗ в Крыму

Экономика и бизнес
26 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Документ обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым уточняется порядок налогообложения для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Законопроект инициировало правительство РФ.

Законопроект устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для организаций-участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ.

Документ обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, а также дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности. Кроме того, законопроектом предлагается применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестпроекта на территории данной экономической зоны.

Законопроектом также определяется порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ.

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