Комитет Госдумы поддержал зачисление в дорожные фонды регионов штрафы за нарушение ПДД

МОСКВА, 26 марта /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о зачислении в региональные дорожные фонды доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс.

Документ разработан Минтрансом РФ для определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. Согласно оценке правительства РФ, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.

Сейчас штрафы за нарушение ПДД поступают в региональные бюджеты, а главы субъектов федерации могут самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды.

"Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.