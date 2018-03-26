РФ разрешила поставки рыбы из ряда провинций Японии, включая Фукусиму

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию рыбо- и морепродукции из ряда японских провинций, в том числе Фукусимы, где в 2011 году произошла авария на АЭС. Об этом говорится в документах ведомства.

Временные ограничения сняты с 23 марта на поставки из японских префектур Иватэ, Мияги, Ямагата, Ниигата, Ибараки и Тиба. Как говорится в документе ведомства, решение было принято с учетом результатов отчетов миссии МАГАТЭ и результатов мониторинга радиоактивных веществ в окружающей среде и продукции животного происхождения на территории Японии.

В дополнение к действующему ветеринарному сертификату продукция из Фукусимы должна будет сопровождаться приложением, заверенным подписью и печатью ветеринарного врача, о месте происхождения и результатах исследования партии на наличие радионуклидов - цезия-137, цезия-134 и стронция-90. После прибытия продукции на территорию России будет проводиться проба на радиологические показатели.

Поставки рыбы и морепродуктов в РФ из Японии были остановлены в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима - 1", вызванного сильным землетрясением.

Россельхознадзор разрешил поставки рыбной продукции в 2016 году только с 23 предприятий одной из провинций Японии. В марте 2017 года было отменено обязательное проведение лабораторных исследований на радионуклиды при поставках рыбной продукции из Японии в Россию. Однако пока поставки рыбы и морепродуктов из Японии шли в незначительных объемах.