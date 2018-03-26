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Песков переадресовал в Минпромторг РФ вопрос об ответных мерах на новые пошлины США

Экономика и бизнес
26 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что ущерб для российских компаний от действий США составит от $2 млрд по стали и порядка $1 млрд по алюминию

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в профильное министерство вопрос о возможных ответных мерах России на новые пошлины США на стальную и алюминиевую продукцию.

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"Это нужно спрашивать в Минпромторге", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, какими конкретно могут быть ответные меры Москвы.

В минувшую пятницу замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что ущерб для российских компаний от введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию составит от $2 млрд по стали и порядка $1 млрд по алюминию. "Необходимо будет оспаривать данную меру в органе по разрешению споров ВТО... И при этом надо смотреть по поводу ответных мер, и все страны это будут делать", - сказал Евтухов. Он при этом отметил, что понимания того, "какие будут меры, пока нет".

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия (25% и 10%, соответственно). Оно вступило в силу 23 марта. Многие страны уже пообещали симметричный ответ США и заявили о намерении обратиться в ВТО. Россия также выразила обеспокоенность. При этом, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя эти меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности Китая.

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