Эксперт: "Роснано" и частный бизнес финансируют инновационные проекты на равных

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Инновации в России финансирует не только государство, но и частный бизнес, примерно в соотношении 50 на 50, рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел Теплухин.

"Я не считаю, что у нас в инновации инвестирует только государство. На каждый рубль, вложенный тем же "Роснано", приходится как минимум еще один рубль частный, проинвестированный в те же самые проекты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при этом частные компании, как правило, инвестирует "рядом" с "Роснано", но не через "Роснано".

"Во-первых, [так происходит] потому, что "Роснано" является государственной компанией. А финансовый инвестор держится подальше от государства, ведь чиновники меняются. Во-вторых, в институте прямых инвестиций у менеджмента должна быть правильная мотивация. Они принимают инвестиционные решения, и должны быть кровно заинтересованы в их результативности", - сказал Теплухин, добавив, что в этом и есть отличие от чиновника, который ничего потерять не может.