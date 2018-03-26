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Эксперт: "Роснано" и частный бизнес финансируют инновационные проекты на равных

Экономика и бизнес
26 марта, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам основателя Matrix Capital Павла Теплухина, на каждый рубль, вложенный государством, приходится как минимум еще один рубль, вложенный частной компанией в те же самые проекты

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Инновации в России финансирует не только государство, но и частный бизнес, примерно в соотношении 50 на 50, рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел Теплухин.

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"Я не считаю, что у нас в инновации инвестирует только государство. На каждый рубль, вложенный тем же "Роснано", приходится как минимум еще один рубль частный, проинвестированный в те же самые проекты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при этом частные компании, как правило, инвестирует "рядом" с "Роснано", но не через "Роснано".

"Во-первых, [так происходит] потому, что "Роснано" является государственной компанией. А финансовый инвестор держится подальше от государства, ведь чиновники меняются. Во-вторых, в институте прямых инвестиций у менеджмента должна быть правильная мотивация. Они принимают инвестиционные решения, и должны быть кровно заинтересованы в их результативности", - сказал Теплухин, добавив, что в этом и есть отличие от чиновника, который ничего потерять не может.

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