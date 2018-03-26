Экономический эффект от модернизации МНПЗ "Газпром нефти" в 2017 г. составил 1,3 млрд руб.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" оценила совокупный экономический эффект в 2017 году от модернизации производства Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МНПЗ.

"В 2017 году специалисты Московского НПЗ реализовали 45 мероприятий в области повышения производственной эффективности. Совокупный экономический эффект от повышения эффективности производства по итогам года достиг 1,3 млрд рублей. Работы проведены на 25 технологических объектах предприятия", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что наибольший экономический эффект предприятие получило от модернизации установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, из-за которой эффективность работы печей возросла на 16 п.п. - до 83%.

"В 2018 году Московский нефтеперерабатывающий завод продолжит работу по повышению производственной эффективности. В числе запланированных мероприятий - внедрение технологии предварительной обработки технологических установок к плановым ремонтам", - добавили в компании.

"Газпром нефть" в настоящий момент реализует программу модернизации на своих нефтеперерабатывающих заводах, направленную на увеличение производительности установок, повышение эксплуатационной готовности и энергоэффективность, а также сокращение безвозвратных потерь.

Московский НПЗ - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", которое обеспечивает 38% топливного рынка Московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов.