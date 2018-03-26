Теплухин: РФ воспринимают как отстающую по технологиям из-за неумения продавать разработки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские исследователи не умеют коммерциализировать свои достижения, поэтому Россию в мире воспринимают как страну технологически отстающую. Об этом рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АО "Роснано" Павел Теплухин.

"Я думаю, это ощущение [восприятие России как технологически отстающей страны] возникает потому, что мы не умеем коммерциализировать наши технические достижения, превращать их в деньги", - сказал эксперт, добавив, что в "России прекрасно умеют создать продукт, но гораздо хуже умеют его продавать".

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта рассказал о новых высокотехнологичных отечественных разработках, которые действительно способны удивить. Он добавил, что ключевой риск страны - технологическое отставание.