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ФАС проследит за ценами на такси во время ЧМ-2018

Экономика и бизнес
26 марта, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что таксомоторные парки должны получить специальную аккредитацию

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет отслеживать ситуацию с ценами на такси во время проведения Чемпионата миру по футболу (ЧМ-2018). Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Конечно, мы будем это отслеживать. Мы входим в оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу. Эти барьеры, которые сейчас временно возникают, они связаны с борьбой с терроризмом, безопасностью наших гостей и граждан - они временные, во-первых, во-вторых, мы будем отслеживать, будем следить, чтобы не было каких-то таких оскорбительных для гостей тарифов", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что для осуществления перевозок во время ЧМ-2018 таксомоторные парки должны получить специальную аккредитацию. В обязательные условия для аккредитации такси входит отсутствие неоплаченных штрафов, машины должны быть не старше четырех лет, а кузов окрашен в определенные цвета. Кроме того, такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах, а также иметь оборудование для передачи в онлайн-режиме данных по местонахождению.

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