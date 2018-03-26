Источники: "Росгосстрах" и "Открытие" прекращают сотрудничество с "Росгосстрах Жизнью"

МОСКВА, 26 марта. /корр. ТАСС Елена Петешова/. Банк "ФК Открытие" и его дочерняя компания "Росгосстрах" с апреля прекращают продажи через свои сети страховых полисов компании "Росгосстрах Жизнь", сообщили ТАСС два источника, знакомых с планами страховщика и банка.

По их словам, вместо полисов "РГС Жизни" клиентам группы "Открытие" начнут предлагать полисы "ВТБ страхование жизни" - временно, до появления в группе собственного страховщика жизни.

Как сообщалось ранее, убыточный "Росгосстрах" в августе 2017 года был приобретен "Открытием", и в составе группы банка перешел под контроль государства, войдя в периметр санации "Открытия" Банком России. Прибыльная компания "РГС Жизнь" в сделку с "Открытием" не вошла и осталась под контролем бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. При этом "Открытие" и "Росгосстрах" в качестве агентов продолжали продавать страховки "РГС Жизни".

Группа "Открытия" заинтересована в собственной компании по страхованию жизни (таким страховщикам запрещено заниматься другими видами страхования) и, как сообщал ТАСС, рассматривала для этого различные варианты - как создание нового страховщика с нуля, так и выкуп у Хачатурова "РГС Жизни", с ним велись переговоры, говорил источник ТАСС.

Вариант выкупа "РГС Жизни" руководством "Открытия" больше не рассматривается, сказал ТАСС человек, близкий к "Росгосстраху" ("Открытие" возглавляет бывший глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов). Агентом "РГС Жизни" группа "Открытие" тоже выступать больше не хочет, знает человек, знакомый с планами банка.

По словам одного из собеседников агентства, для замещения продаж "РГС Жизни" достигнута договоренность о продажах в офисах и через агентов "Росгосстраха" полисов компании "ВТБ страхование жизни" на ограниченный срок - начиная с апреля 2018 года и до появления в группе собственной специализированной компании продаваться будут полисы накопительного, инвестиционного, ритуального страхования жизни. Через сети "Росгосстраха" "ВТБ страхование жизни" планирует собрать в 2018 году более 2 млрд руб. премий (около 10% сборов компании за 2017 год), знает собеседник агентства.

"ФК "Открытие" также с апреля начинает продавать в своих отделениях инвестиционные и накопительные полисы "ВТБ страхование жизни" вместо страховок "РГС Жизни", сказал ТАСС человек, знакомый с планами банка. Банк планирует работать и с другими страховщиками жизни, одна или две компании будут выбраны на тендере.

Параллельно "Росгосстрах" рассматривает варианты регистрации новой компании по страхованию жизни и покупки страховщика с действующей лицензией, сообщил источник.

Представитель "Росгосстраха" заявил ТАСС, что "Росгосстрах" и "РГС Жизнь" - "это две не связанные друг с другом структуры, самостоятельно действующие на рынке". "Своим клиентам мы хотим предлагать лучшие продукты страхования жизни", - подчеркнул он.

Генеральный директор "РГС Жизнь" Евгений Гуревич сказал ТАСС, что "впервые слышит" о прекращении сотрудничества с "Росгосстрахом" и "Открытием". "Да, мы разные компании, с разными акционерами. Сотрудничество с "Открытием" основано на рыночных принципах", - заявил он. "Представители банка "Открытие" и "ВТБ страхование жизни" на запрос ТАСС пока не ответили.

Последствия для "РГС Жизни"

"Отлучение" от разветвленных сетей "Росгосстраха" и "Открытия" плохо скажется на бизнесе "РГС Жизни", считают участники страхового рынка. Страхование жизни продается почти исключительно через посредников, самый крупный из которых - банки: 88,2% премий по страхованию жизни 292,5 млрд руб. страховщики получили через банки в 2017 году, по данным ЦБ.

Банки же за счет активных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) зарабатывают на агентских комиссиях: в 2017 году банки получили 50,5 млрд руб. комиссий за продажу страхования жизни.

Глава "РГС Жизни" Евгений Гуревич отметил, что "Открытие" - значимый партнер, но не стал отвечать на вопрос, какую долю в продажах занимает банк. Он добавил, что "РГС Жизнь" работает с десятками банков (в их числе, например, Бинбанк и МКБ), кроме того, у компании большая собственная сеть агентов. При этом 93% сборов (53,5 млрд руб.) "РГС Жизнь" в 2017 году собрала при участии посредников, свидетельтвуют данные ЦБ.

О двух "Росгосстрахах"

ЦБ как конечного бенефициара "Росгосстраха" беспокоит также вопрос схожести брендов двух компаний, у которых разные владельцы, говорили ранее собеседники ТАСС на страховом рынке. Право на бренд принадлежит "Росгосстраху", "РГС Жизнь" сможет использовать его еще длительное время - до конца 2018 года точно, знает источник, близкий к компании.

"Росгосстраху" пришлось искать нового владельца из-за убытков, которые приносит компании рынок ОСАГО: по итогам 2016 года убыток по МСФО вырос в 6,6 раза, до 33,3 млрд руб., по итогам 2017 года он увеличился еще на 84,4% и составил 55,7 млрд руб. по ОСБУ. Оставшаяся под контролем Хачатуров "РГС Жизнь", как и другие страховщики жизни, прибыльна: прибыль по МСФО в 2016 году составила 3,2 млрд руб., более поздняя отчетность не опубликована. Компания занимает 9-е место на страховом рынке РФ в целом и 2-е место на рынке страхования жизни (сборы в 2017 году составили 57,3 млрд руб.). "ВТБ страхование жизни" занимает 15-е и 5-е места соответственно (20,9 млрд руб. в 2017 году).