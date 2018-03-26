Выплаты вкладчикам ростовского банка "Кредит Экспресс" составят около 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Кредит Экспресс" (г. Ростов-на-Дону), у которого ЦБ РФ 15 марта отозвал лицензию, составят около 1,2 млрд рублей, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств КБ "Кредит Экспресс", за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 1,2 млрд рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. вкладчиков, в том числе 22 вкладчика, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты возмещения будут осуществлять с 27 марта 2018 года по 27 марта 2019 года, банком-агентом назначили Россельхозбанк.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал с 15 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс", являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ.