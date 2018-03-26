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ВЭБ готовит новый пул проектов для проектной фабрики на сумму более 360 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 марта, 15:55 UTC+3

Планируется, что соглашения по проектам будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк готовит новый пул проектов для участия в Фабрике проектного финансирования на общую сумму более 360 млрд рублей, соглашения по проектам будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя - член правления ВЭБ Дмитрий Курдюков.

"Мы сейчас [готовим] очередной пул, общая сумма проектов будет в 2 раза превышать то, что мы уже имеем у себя в портфеле. Думаю, в рамках Петербургского экономического форума это тоже станет общественным достоянием, информационным поводом", - сказал он, уточнив, что речь идет о сумме в более 360 млрд рублей.

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