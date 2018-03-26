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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к "Сухому" на 5,4 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 марта, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Суд также полностью удовлетворил встречный иск компании к министерству на 12,87 млн рублей

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей, встречный иск компании к военному ведомству на 12,87 млн рублей удовлетворен полностью. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда.

Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.

"Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда.

По данным арбитражного суда, дело рассматривалось в закрытом режиме.

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