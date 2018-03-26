Шохин: Мавроди заставил РФ придумать регулирование "пирамид"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Умерший в Москве создатель знаменитой "МММ" Сергей Мавроди заставил власти задуматься создании механизма регулирования финансовых "пирамид", и в этом его главная "заслуга", сказал ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Механизм регулирования "пирамид" несовершенен до сих пор - достаточно вспомнить о современных схемах с криптовалютами и обманутыми дольщиками, сказал глава РСПП, который в 1991-1994 годах работал в правительстве, где занимал должности вице-премьера, министра труда и министра экономики. Тогда же в РФ активно шла реклама "легкого заработка" от "МММ", привлекшая миллионы вкладчиков.

"В то время у правительства и Центрального банка не было инструментов регулирования такого рода финансовых конструкций. Безусловно, в некотором смысле "заслуга" Мавроди заключается в том, что начали отрабатывать технологии регулирования, в том числе такого рода финансовых пирамид", - сказал глава РСПП.

"До сих пор нельзя сказать, что этот вопрос поддается стопроцентному регулированию", - добавил он.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС в понедельник о смерти бывшего Мавроди. Он скончался в больнице № 67 в Москве. Существовавшая в России в 1989-1994 годах компания "МММ" признана одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее основатель скрывался от следствия и был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы.

Криптопирамида

История "МММ" говорит о необходимости обеспечить регулирование криптовалют сегодня, считает Шохин. "Тогда (в 1990-е годы) происходили многие вещи такого рода. Наперсточничество в широком смысле этого слова... из- за отсутствия регулирования. И сейчас [существуют] многие волны, которые доходят - я имею ввиду и дольщиков, и криптовалютчиков, которые разочаровываются. Технологии, когда люди хотят либо сэкономиить, покупая недвижимость на котловане, либо пытаются заработать легкие деньги, как в последнее время это случалось с криптовалютами, которые бурно росли, а потом опять падали", - сказал Шохин.

"В случае с криптовалютами регулировать это надо с тем, чтобы все мошеннические схемы были обходом закона, а не существовали из-за отсутствия регулирования и отсутствия законов. Регулировать надо, чтобы потом люди понимали, что если они в обход существующих норм и правил действуют, то это их ответственность", - сказал Шохин. Правительство и регуляторы несут ответственность за факт существования пирамид, "разделяя эту ответственность и с мошенниками, и с гражданами, которые поддаются на обещания легких денег", добавил Шохин.