Аэропорт Минеральные Воды увеличил рейсы по 13 внутренним и семи международным линиям

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральные Воды перешел на весенне-летнее расписание, которое увеличит количество рейсов и частоту полетов по 13 внутренним и семи международным направлениям, сообщили в понедельник в дирекции аэропорта.

"Аэропорт перешел на весенне-летнюю навигацию, которая продлится до 28 октября. Совместно с авиакомпаниями-партнерами увеличивается частота по ряду направлений, возобновляются сезонные маршруты, будут открыты новые направления", - сказали в дирекции аэропорта.

Одним из важнейших событий станет открытие прямого сообщения с Ростовом-на-Дону с 5 апреля авиакомпанией "Азимут". Рейсы по этому направлению будут выполняться три раза в неделю, при этом цена билета начинается от 888 рублей. А с 16 апреля начнутся ежедневные рейсы авиакомпании "Победа" в Москву, а также откроется прямое сообщение в Курск, Нижнекамск, Калугу.

С 26 марта авиакомпания Nordwind открыла полеты в Ереван, а с 15 апреля - в один из крупнейших городов России - Екатеринбург. При этом происходит общее увеличение частот до четырех раз в неделю по каждому из указанных направлений. В весенне-летний период Nordwind продолжит полеты в Санкт-Петербург по четвергам, субботам.

В летнем расписании возобновятся популярные сезонные маршруты в Симферополь - авиакомпания "Россия", в Казань - авиакомпания "ЮВТ Аэро", в Сочи и Махачкалу - авиакомпания "ЮТэйр". Также сегмент внутренних перевозок аэропорта традиционно дополнится рейсами в Сургут и Норильск.

Международные линии

В международном секторе в летнем расписании увеличится частота регулярных рейсов в Дубай авиакомпании Flydubai до пяти раз в неделю, в Тель-Авив с 6 мая авиакомпанией "Уральские авиалинии" до двух раз в неделю и авиакомпании "Узбекистан" с 19 июня в Ташкент. Теперь отправиться в столицу Узбекистана можно будет по вторникам и воскресеньям.

География полетов по зарубежным направлениям пополнится чартерными рейсами в Даламан авиакомпании Atlasglobal, а также продолжится выполнение рейсов в Салоники авиакомпанией "Саратовские авиалинии". "При этом с 27 апреля в Салоники стартуют регулярные рейсы авиакомпанией Ellinair по понедельникам и пятницам", - сообщает дирекция.

Особое место в международном секторе занимают регулярные рейсы в Стамбул, выполняемые авиакомпанией Pegasus. У авиакомпании широкая география полетов, которая помогает пассажирам удобно строить маршруты из Стамбула в города Европы. "Из Минеральных Вод в Стамбул рейсы будут также выполняться 4 раза в неделю", - сообщает дирекция аэропорта.