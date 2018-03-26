Рубль сократил рост после новостей о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рубль сократил рост к доллару и начал дешеветь к евро после новостей о том, что ряд государств Евросоюза, США и Украина сообщили о высылке сотрудников российских дипломатических представительств.

Так, курс доллара на Московской бирже до 16:00 снижался на 31 копейку - до 56,98 рубля, а курс евро - на 9 копеек, до 70,65 рубля. Однако после сообщений о том, что власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле, курс доллара сократил снижение до 57,13 рубля, а курс евро вырос до 70,98 рубля.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.